«Сент-Этьен» – «Лион». Фекир отпраздновал гол в стиле Месси, фанаты хозяев выбежали на поле и прервали матч на 40 минут

Матч 12-го тура чемпионата Франции между «Сент-Этьеном» и (0:5) на 84-й минуте был прерван из-за беспорядков, начавшихся после пятого гола гостей, забитого .

Капитан «Лиона» быстро снял футболку и развернул ее фамилией к трибуне фанатов , отпраздновав гол в стиле Лионеля Месси.

Фанатам «Сент-Этьена» это не понравилось, и они выбежали на поле. Судьи увели команды в раздевалки, и матч пришлось прервать на 40 минут.

Игра возобновилась при почти пустых трибунах, но «Лион» все равно решил заменить Фекира.

«Да, понимаю, что мой жест мог им не понравиться. Но я просто отпраздновал свой гол, тут не было никакого скрытого мотива или злобы. Буду ли я приносить извинения? Нет, я ни о чем не жалею», – сказал Фекир после матча.

Он отпраздновал как Месси – фанаты в ответ остановили матч

Фото: globallookpress.com/Panoramic