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    «Сент-Этьен» – «Лион». Фекир отпраздновал гол в стиле Месси, фанаты хозяев выбежали на поле и прервали матч на 40 минут

    Теги Лион Сент-Этьен лига 1 Франция происшествия болельщики Набиль Фекир

    Матч 12-го тура чемпионата Франции между «Сент-Этьеном» и «Лионом» (0:5) на 84-й минуте был прерван из-за беспорядков, начавшихся после пятого гола гостей, забитого Набилем Фекиром

    Капитан «Лиона» быстро снял футболку и развернул ее фамилией к трибуне фанатов «Сент-Этьена», отпраздновав гол в стиле Лионеля Месси. 

    Фанатам «Сент-Этьена» это не понравилось, и они выбежали на поле. Судьи увели команды в раздевалки, и матч пришлось прервать на 40 минут. 

    Игра возобновилась при почти пустых трибунах, но «Лион» все равно решил заменить Фекира. 

    «Да, понимаю, что мой жест мог им не понравиться. Но я просто отпраздновал свой гол, тут не было никакого скрытого мотива или злобы. Буду ли я приносить извинения? Нет, я ни о чем не жалею», – сказал Фекир после матча. 

    Он отпраздновал как Месси – фанаты в ответ остановили матч

    Фото: globallookpress.com/Panoramic

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