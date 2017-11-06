Зинедин Зидан: «Сейчас Криштиану раздает передачи, но его голевая засуха скоро закончится»

Главный тренер мадридского Зинедин Зидан рассказал о победе в матче чемпионата Испании с (3:0).

«Сейчас Криштиану раздает передачи, но его голевая засуха в чемпионате скоро закончится. Гол Иско пришел после кросса Роналду. И Роналду, и Бензема делают правильные вещи на поле.

Я рад за Асенсио. Его гол был фантастическим и важным для победы. Я покинул стадион с чувством, что мы провели хорошую игру. Важно было победить после двух поражений подряд.

Мы спокойны, но надо выигрывать. Мы знали, что нам придется выкладываться по полной. Теперь мы сосредоточимся на следующем матче.

Вальехо провел хорошую игру. Я рад за него и за выступления всех остальных футболистов», — сказал Зидан.

Роналду стал лучшим по количеству голевых передач за «Реал» за последние 25 лет. Он обошел Рауля