Акинфеев стал рекордсменом ЦСКА по числу матчей в чемпионатах страны. Он обошел Владимира Федотова

Матч 16-го тура РФПЛ с (2:2) стал для вратаря ЦСКА Игоря Акинфеева 383-м в чемпионатах страны.

Он установил новый клубный рекорд по количеству матчей в чемпионатах страны, обойдя , выступавшего за команду с 1961 по 1975 годы.

Акинфеев выступает за ЦСКА с 2003 года. В составе команды он стал шестикратным чемпионом России, шестикратным обладателем Кубка и Суперкубка страны, обладателем Кубка УЕФА.