Акинфеев стал рекордсменом ЦСКА по числу матчей в чемпионатах страны. Он обошел Владимира Федотова
Матч 16-го тура РФПЛ с «Локомотивом» (2:2) стал для вратаря ЦСКА Игоря Акинфеева 383-м в чемпионатах страны.
Он установил новый клубный рекорд по количеству матчей в чемпионатах страны, обойдя Владимира Федотова, выступавшего за команду с 1961 по 1975 годы.
Акинфеев выступает за ЦСКА с 2003 года. В составе команды он стал шестикратным чемпионом России, шестикратным обладателем Кубка и Суперкубка страны, обладателем Кубка УЕФА.
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