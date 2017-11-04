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    Роналду получил приз лучшего бомбардира-2016 по версии IFFHS

    Теги Эдинсон Кавани Криштиану Роналду Реал Мадрид Лионель Месси

    Форварду «Реала» Криштиану Роналду вручена награда лучшему бомбардиру 2016 года по версии IFFHS (Международная федерация футбола и статистики).

    В номинации учитываются голы, забитые в международных матчах за клуб и национальную команду.

    В 2016 году Роналду забил 24 мяча (11 за «Реал» и 13 – за сборную Португалии), опередив Лионеля Месси (21) и Эдинсона Кавани (16).

    Таким образом, Роналду выиграл приз IFFHS в третий раз (ранее – в 2013 и 2014 годах), превзойдя Месси, на счету которого две победы.

    фото: официальный сайт «Реала»

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