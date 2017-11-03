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    Daily Mail: Почеттино – приоритет для «Реала» в случае отставки Зидана

    Теги премьер-лига Англия Реал Мадрид примера Испания отставки Зинедин Зидан Маурисио Почеттино

    «Реал» рассматривает кандидатуру главного тренера «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино.

    45-летний аргентинец – основной вариант для мадридского клуба в случае увольнения Зинедина Зидана.

    В недавних матчах группового этапа Лиги чемпионов с «Тоттенхэмом» «Реал» взял лишь одно очко (1:1, 1:3), а после 10 туров чемпионата Испании занимает лишь 3-е место, отставая от «Барселоны» на 8 баллов.

    Кроме того, в шорт-лист королевского клуба входят два игрока «шпор» – форвард Харри Кейн и полузащитник Деле Алли.

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