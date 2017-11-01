Следите за всеми матчами ЛЧ в приложении «Лига Чемпионов+» от Sports.ru
Сегодня продолжается 4-й тур Лиги чемпионов – московский «Спартак» встретится с «Севильей», «Наполи» с «Манчестер Сити», «Тоттенхэм» сразится с «Реал Мадридом» и пройдут другие матчи.
Следите за всеми событиями игрового дня в приложении «Лига Чемпионов+».
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