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    Sports.ru

    Следите за всеми матчами ЛЧ в приложении «Лига Чемпионов+» от Sports.ru

    Теги Спартак Боруссия Дортмунд Ливерпуль Шахтер Порту Манчестер Сити Реал Мадрид Севилья Наполи Тоттенхэм Sports.ru РБ Лейпциг мобильные приложения

    Сегодня продолжается 4-й тур Лиги чемпионов – московский «Спартак» встретится с «Севильей», «Наполи» с «Манчестер Сити», «Тоттенхэм» сразится с «Реал Мадридом» и пройдут другие матчи.

    Следите за всеми событиями игрового дня в приложении «Лига Чемпионов+».

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    В приложении вы найдете:

    – Свежие новости о всех 32 клубах Лиги Чемпионов из более чем 700 источников

    – Подробное освещение всех игр и событий сезона

    – Полную статистику всех матчей чемпионата в режиме реального времени, а также статистика игроков

    – Текстовые онлайн трансляции всех матчей, календарь Лиги Чемпионов и турнирная таблица

    – Интервью, репортажи и мнения экспертов

    – Галереи с яркими и актуальными фото

    – Блоги и материалы пользователей о Лиге Чемпионов

    – Широкие возможности для общения с другими болельщиками команды

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