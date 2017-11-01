Следите за матчем «Спартака» и «Севильи» в клубных приложениях Sports.ru

Сегодня, в рамках 4-го тура Лиги чемпионов, московский «Спартак» сразится с пятикратным победителем Лиги Европы «Севильей». Болельщики ждут повторения счета предыдущего матча против испанцев.

Все о выступлении клуба в Лиге чемпионов вы найдете в приложении «Спартак» для мобильных устройств.

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