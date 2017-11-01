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    Sports.ru

    Приложение ЦСКА на iOS и Android: все о клубе в вашем смартфоне!

    Теги ЦСКА Базель Лига чемпионов мобильные приложения

    Вчера московский ЦСКА одолел на выезде «Базель» со счетом 2:1. Команда вернула себе шансы на выход в плей-офф Лиги чемпионов. Смогут ли армейцы пробиться в 1/8 лучшего турнира Европы?

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