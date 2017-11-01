Приложение ЦСКА на iOS и Android: все о клубе в вашем смартфоне!

Вчера московский ЦСКА одолел на выезде «Базель» со счетом 2:1. Команда вернула себе шансы на выход в плей-офф Лиги чемпионов. Смогут ли армейцы пробиться в 1/8 лучшего турнира Европы?

Если вы поддерживаете «красно-синих», скачайте специальное клубное приложение «ЦСКА+» — здесь вы найдете календарь всех матчей команды, состав, новости, аналитику, блоги болельщиков, экспертов и трансферные слухи!

УСТАНОВИТЬ ПРИЛОЖЕНИЕ «ЦСКА» ДЛЯ ANDROID

УСТАНОВИТЬ ПРИЛОЖЕНИЕ «ЦСКА» ДЛЯ iPHONE/iPAD

Благодаря клубным приложениям от Sports.ru вы также получаете:

– Все новости о любимой команде 24 часа в сутки.

– Результаты и полную статистику по команде и игрокам.

– Материалы и посты известных журналистов и блогеров.

– Календарь и турнирные таблицы.

– Трансферные слухи и инсайды от экспертов.

– Отличные возможности для общения с одноклубниками.

УСТАНОВИТЬ ПРИЛОЖЕНИЕ «ЦСКА» ДЛЯ ANDROID

УСТАНОВИТЬ ПРИЛОЖЕНИЕ «ЦСКА» ДЛЯ iPHONE/iPAD