Сможет ли ЦСКА взять реванш у «Базеля»? Следите за матчем в приложении «ЦСКА+»
В предыдущем матче ЛЧ ЦСКА проиграл 0:2 «Базелю». Смогут ли армейцы взять верх в этот раз?
Все о выступлении клуба в Лиге чемпионов вы найдете в приложении «ЦСКА+» для мобильных устройств.
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