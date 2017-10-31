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    Илья Геркус: «Дзюба хотел перейти в «Локомотив». Есть шанс, что возобновим переговоры»

    Теги Локомотив Зенит Артем Дзюба Сергей Фурсенко премьер-лига Россия Эдер Маседу Мачей Рыбус Илья Геркус

    Президент «Локомотива» Илья Геркус рассказал о несостоявшемся переходе форварда «Зенита» Артема Дзюбы.

    – Дзюба хотел перейти в «Локомотив»?

    – Да, Дзюба хотел перейти в «Локомотив». И «Локомотив» этого хотел. Бывает такое. Один человек стремится к другому. Но обстоятельства нам не позволили быть вместе.

    – Сергей Фурсенко наложил вето на трансфер?

    – Трансфер не получился по ряду причин, о которых сейчас говорить неэтично.

    – Есть шанс, что зимой или летом вы возобновите переговоры?

    – Шанс есть всегда. И в этом случае тоже.

    – Вместо Дзюбы вы взяли Эдера. Довольны португальцем?

    – Эдер – качественный игрок. Он доказал свой профессионализм. Забил два гола, отдал результативную передачу. Один из этих мячей оказался решающим – он выиграл нам матч с «Ростовом». Благодаря его усилиям мы сейчас находимся там, где находимся. Хотя бы с этой точки зрения я бы расценивал его как очень удачное приобретение. Он проделывает огромный объем работы.

    – К стилю игры команды он не сразу приспособился.

    – Да. Как и ребята – к его стилю. Он сбрасывает мяч, бежит-открывается – не все его видят. Но притирка мгновенно не происходит нигде. Тот же Рыбус у нас страдает от того, что забегал и оставался без внимания. Эдер – то же самое. Надо понимать, что к нему приковано внимание. В этот момент все просыпаются, когда команда бежит. Все смотрят на человека впереди. Когда он бежит назад, взгляд расфокусируется, и ты не смотришь, какой человек сзади, сложно кого-то выделить. Это, к сожалению, крест нападающих.

    Форвард, даже очень хороший форвард, – самая критикуемая позиция в футболе, особенно в российском. Если вы помните, у нас Кокорин, Кержаков, Смолов, Дзюба – все в какой-то момент переживали насмешки, критику и слышали некрасивые слова, – сказал функционер.

    Когда тебе стукнет 70, будь как Семин

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