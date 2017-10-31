Илья Геркус: «Дзюба хотел перейти в «Локомотив». Есть шанс, что возобновим переговоры»
Президент «Локомотива» Илья Геркус рассказал о несостоявшемся переходе форварда «Зенита» Артема Дзюбы.
– Дзюба хотел перейти в «Локомотив»?
– Да, Дзюба хотел перейти в «Локомотив». И «Локомотив» этого хотел. Бывает такое. Один человек стремится к другому. Но обстоятельства нам не позволили быть вместе.
– Сергей Фурсенко наложил вето на трансфер?
– Трансфер не получился по ряду причин, о которых сейчас говорить неэтично.
– Есть шанс, что зимой или летом вы возобновите переговоры?
– Шанс есть всегда. И в этом случае тоже.
– Вместо Дзюбы вы взяли Эдера. Довольны португальцем?
– Эдер – качественный игрок. Он доказал свой профессионализм. Забил два гола, отдал результативную передачу. Один из этих мячей оказался решающим – он выиграл нам матч с «Ростовом». Благодаря его усилиям мы сейчас находимся там, где находимся. Хотя бы с этой точки зрения я бы расценивал его как очень удачное приобретение. Он проделывает огромный объем работы.
– К стилю игры команды он не сразу приспособился.
– Да. Как и ребята – к его стилю. Он сбрасывает мяч, бежит-открывается – не все его видят. Но притирка мгновенно не происходит нигде. Тот же Рыбус у нас страдает от того, что забегал и оставался без внимания. Эдер – то же самое. Надо понимать, что к нему приковано внимание. В этот момент все просыпаются, когда команда бежит. Все смотрят на человека впереди. Когда он бежит назад, взгляд расфокусируется, и ты не смотришь, какой человек сзади, сложно кого-то выделить. Это, к сожалению, крест нападающих.
Форвард, даже очень хороший форвард, – самая критикуемая позиция в футболе, особенно в российском. Если вы помните, у нас Кокорин, Кержаков, Смолов, Дзюба – все в какой-то момент переживали насмешки, критику и слышали некрасивые слова, – сказал функционер.
Опрос
«Локомотив» будет чемпионом?
- Да43%
- Нет57%
КОММЕНТАРИИКомментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.