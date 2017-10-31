Зе Луиш и Ещенко восстановились после травм

«Спартак» сегодня утром проводит заключительную тренировку перед вылетом в Испанию на матч Лиги чемпионов против «Севильи».

В занятии принимают участие восстановившиеся после травм защитник Андрей Ещенко и форвард Зе Луиш.

С мячом также работает полузащитник Роман Зобнин, однако он не полетит с командой на игру.

Матч «Севилья» – «Спартак» состоится в среду, 1 ноября. Начало – в 22.45 по московскому времени.