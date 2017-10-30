Приложение «Локомотива» на iOS и Android: все о лидере РФПЛ в вашем смартфоне!
В воскресенье «Локомотив» разгромил санкт-петербургский «Зенит» со счетом 3:0 и возглавил турнирную таблицу чемпионата России! Смогут ли «железнодорожники» удержаться на первой строчке до зимнего перерыва и далее до конца чемпионата?
Если вы поддерживаете «красно-зеленых», скачайте специальное клубное приложение «Локомотива» — здесь вы найдете календарь всех матчей команды, состав, новости, аналитику, блоги болельщиков, экспертов и трансферные слухи!
УСТАНОВИТЬ ПРИЛОЖЕНИЕ «ЛОКОМОТИВ» ДЛЯ ANDROID
УСТАНОВИТЬ ПРИЛОЖЕНИЕ «ЛОКОМОТИВ» ДЛЯ iPHONE/iPAD
Благодаря клубным приложениям от Sports.ru вы также получаете:
– Все новости о любимой команде 24 часа в сутки.
– Результаты и полную статистику по команде и игрокам.
– Материалы и посты известных журналистов и блогеров.
– Календарь и турнирные таблицы.
– Трансферные слухи и инсайды от экспертов.
– Отличные возможности для общения с одноклубниками.
УСТАНОВИТЬ ПРИЛОЖЕНИЕ «ЛОКОМОТИВ» ДЛЯ ANDROID
КОММЕНТАРИИКомментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.