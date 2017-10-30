Приложение «Локомотива» на iOS и Android: все о лидере РФПЛ в вашем смартфоне!

В воскресенье «Локомотив» разгромил санкт-петербургский «Зенит» со счетом 3:0 и возглавил турнирную таблицу чемпионата России! Смогут ли «железнодорожники» удержаться на первой строчке до зимнего перерыва и далее до конца чемпионата?

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