Наверх
android-character-symbol 16.21.30apple 16.21.30@Combined ShapeЗагрузить фотографиюОчиститьCombined ShapeИскатьplususeric_avatar_placeholderview
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    Манчини – болельщикам «Зенита»: «Надеюсь, на матче с «Локо» вас будет очень много. Вы всегда нам нужны»

    Теги Локомотив Зенит Роберто Манчини премьер-лига Россия болельщики

    Главный тренер «Зенита» Роберто Манчини в преддверии домашнего матча чемпионата России с «Локомотивом» обратился к поклонникам питерского клуба.

    «Надеюсь, завтра вас будет очень много на стадионе, потому что вы всегда нам нужны.

    Вы для нас — двенадцатый игрок на поле!» – сказал Манчини.

    Материалы по теме

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться