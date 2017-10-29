Манчини – болельщикам «Зенита»: «Надеюсь, на матче с «Локо» вас будет очень много. Вы всегда нам нужны»

Главный тренер Роберто Манчини в преддверии домашнего матча чемпионата России с обратился к поклонникам питерского клуба.

«Надеюсь, завтра вас будет очень много на стадионе, потому что вы всегда нам нужны.

Вы для нас — двенадцатый игрок на поле!» – сказал Манчини.