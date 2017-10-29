Манчини – болельщикам «Зенита»: «Надеюсь, на матче с «Локо» вас будет очень много. Вы всегда нам нужны»
Главный тренер «Зенита» Роберто Манчини в преддверии домашнего матча чемпионата России с «Локомотивом» обратился к поклонникам питерского клуба.
«Надеюсь, завтра вас будет очень много на стадионе, потому что вы всегда нам нужны.
Вы для нас — двенадцатый игрок на поле!» – сказал Манчини.
Манчини: «Надеюсь, завтра вас будет очень много на стадионе, потому что вы всегда нам нужны. Вы для нас — двенадцатый игрок на поле!» pic.twitter.com/nlUwzQ0SKW— ФК «Зенит» (@zenit_spb) 28 октября 2017 г.
КОММЕНТАРИИКомментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.