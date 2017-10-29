Эрнесто Вальверде: «Хорошо, что Месси решает судьбу матчей»

Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде прокомментировал победу над (2:0) в матче чемпионата Испании.

«Чтобы выиграть в Бильбао, нужно потрудиться – таков закон «Сан Мамес». Мы были лучше в первом тайме, доставили им хлопот в центре поля, правда, офсайдная ловушка один раз не сработала, и Адурис вышел один на один с тер Стегеном.

Во втором тайме «Атлетик» много прессинговал, мы несколько раз теряли мяч, благодаря чему соперник имел моменты и регулярно совершал набеги на нашу половину. Нам немного не хватало ритма. К счастью, у нас есть Месси – игрок, решающий судьбу матчей.

Гомеш очень хорош как в обороне, так и в атаке. Мы должны ему помогать, он вполне способен играть в стартовом составе.

В течение матча у меня было странное ощущение. Я не привык приезжать сюда в качестве соперника, но пришлось перебороть в себе это чувство», — сказал Вальверде.