Наверх
android-character-symbol 16.21.30apple 16.21.30@Combined ShapeЗагрузить фотографиюОчиститьCombined ShapeИскатьplususeric_avatar_placeholderview
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    Эрнесто Вальверде: «Хорошо, что Месси решает судьбу матчей»

    Теги Барселона Атлетик Лионель Месси Эрнесто Вальверде примера Испания

    Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде прокомментировал победу над «Атлетиком» (2:0) в матче чемпионата Испании.

    «Чтобы выиграть в Бильбао, нужно потрудиться – таков закон «Сан Мамес». Мы были лучше в первом тайме, доставили им хлопот в центре поля, правда, офсайдная ловушка один раз не сработала, и Адурис вышел один на один с тер Стегеном.

    Во втором тайме «Атлетик» много прессинговал, мы несколько раз теряли мяч, благодаря чему соперник имел моменты и регулярно совершал набеги на нашу половину. Нам немного не хватало ритма. К счастью, у нас есть Месси – игрок, решающий судьбу матчей.

    Гомеш очень хорош как в обороне, так и в атаке. Мы должны ему помогать, он вполне способен играть в стартовом составе.

    В течение матча у меня было странное ощущение. Я не привык приезжать сюда в качестве соперника, но пришлось перебороть в себе это чувство», — сказал Вальверде.

    Материалы по теме

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться