Наверх
android-character-symbol 16.21.30apple 16.21.30@Combined ShapeЗагрузить фотографиюОчиститьCombined ShapeИскатьplususeric_avatar_placeholderview
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    «Локомотив» оторвется от «Зенита» на три очка? Следите за центральным матчем тура в приложениях для Android и iPhone

    Теги Локомотив Зенит премьер-лига Россия Sports.ru мобильные приложения

    Обе команды делят первое место! Это главный матч первого круга.

    Детали матча, составы команд, мнения игроков и тренеров, статистика онлайн, оперативные push-уведомления и текстовые трансляции — все это вы найдете в клубных приложениях «Зенит+» и «Локомотив+» для мобильных устройств! 

    УСТАНОВИТЬ ПРИЛОЖЕНИЕ «ЛОКОМОТИВ»

    УСТАНОВИТЬ ПРИЛОЖЕНИЕ «ЗЕНИТ»

     

    Благодаря клубным приложениям от Sports.ru вы также получаете:

    – Все новости о любимой команде 24 часа в сутки.

    – Результаты и полную статистику по команде и игрокам.

    – Материалы и посты известных журналистов и блогеров.

    – Календарь и турнирные таблицы.

    – Трансферные слухи и инсайды от экспертов.

    – Отличные возможности для общения с одноклубниками.

    УСТАНОВИТЬ ПРИЛОЖЕНИЕ «ЛОКОМОТИВ»

    УСТАНОВИТЬ ПРИЛОЖЕНИЕ «ЗЕНИТ»

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться