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    Бывший защитник «Зенита» Ширл ударил судью в матче 4-го чешского дивизиона

    Теги Зенит Радек Ширл высшая лига Чехия происшествия судьи фото Д2 Чехия

    Бывший защитник «Зенита» Радек Ширл, выступающий за клуб 4-го чешского дивизиона «Збузани», атаковал судью во время матча против «Высоке Мито».

    На 36-й минуте встречи Ширл набросился на игрока соперника, посчитав, что тот излишне грубо атаковал вратаря его команды.

    После словесной перепалки Ширл повалил оппонента на землю и несколько раз ударил его ногой. 

    В конфликт вмешались арбитры. Ширл напал сзади на главного судью и нанес ему несколько ударов в область шеи и спины, в результате чего тот упал на землю.

    Матч был остановлен, при этом Ширл угрожал арбитру физической расправой, обещая «покончить с ним».

    36-летнему футболисту грозит длительная дисквалификация.

    ФОТО

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