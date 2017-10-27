В Царском Селе построят базу к ЧМ-2018 за 374 млн рублей

Фонд капстроительства и реконструкции объявил конкурс на строительство футбольной базы к в Царском Селе.

Максимальная стоимость контракта – 374 миллиона рублей, работы необходимо выполнить до 30 апреля 2018 года.

Адрес объекта – Госпитальная, 24, где в настоящее врем расположен стадион «Олимпиец» 1970 года постройки.

В рамках проекта база должна иметь поле с натуральным газоном и комплексом административно-хозяйственных сооружений с раздевалками для спортсменов, тренерскими комнатами, тренажерными залами, кабинетами администрации и другие объекты.

Царское Село входит в состав Санкт-Петербурга.