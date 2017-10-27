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    В Царском Селе построят базу к ЧМ-2018 за 374 млн рублей

    Теги ЧМ-2018 стадионы

    Фонд капстроительства и реконструкции объявил конкурс на строительство футбольной базы к ЧМ-2018 в Царском Селе.

    Максимальная стоимость контракта – 374 миллиона рублей, работы необходимо выполнить до 30 апреля 2018 года.

    Адрес объекта – Госпитальная, 24, где в настоящее врем расположен стадион «Олимпиец» 1970 года постройки.

    В рамках проекта база должна иметь поле с натуральным газоном и комплексом административно-хозяйственных сооружений с раздевалками для спортсменов, тренерскими комнатами, тренажерными залами, кабинетами администрации и другие объекты.

    Царское Село входит в состав Санкт-Петербурга.

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