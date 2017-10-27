«Барселона» контактировала с агентом Гризманна. Игрок рад
«Барселона» намерена приобрести нападающего «Атлетико» Антуана Гризманна следующим летом.
Представители каталонского клуба уже контактировали с агентом 25-летнего французского форварда.
Видеть Гризманна в команде хочет лично главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде.
Сообщается, что Гризманн рад интересу со стороны «Барселоны». Футболист сборной Франции намерен добиться прогресса в карьере после четырех лет в «Атлетико». Мадридцам известно желание игрока.
Каталонцы хотели приобрести Гризманна перед стартом этого сезона, но сейчас отступные за него составляют 200 миллионов евро, а летом 2018-го снизятся вдвое.
Подробную статистику Гризманна можно посмотреть здесь.
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