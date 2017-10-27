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    «Барселона» контактировала с агентом Гризманна. Игрок рад

    Теги Барселона Атлетико Эрнесто Вальверде примера Испания возможные трансферы Антуан Гризманн

    «Барселона» намерена приобрести нападающего «Атлетико» Антуана Гризманна следующим летом.

    Представители каталонского клуба уже контактировали с агентом 25-летнего французского форварда.

    Видеть Гризманна в команде хочет лично главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде.

    Сообщается, что Гризманн рад интересу со стороны «Барселоны». Футболист сборной Франции намерен добиться прогресса в карьере после четырех лет в «Атлетико». Мадридцам известно желание игрока.

    Каталонцы хотели приобрести Гризманна перед стартом этого сезона, но сейчас отступные за него составляют 200 миллионов евро, а летом 2018-го снизятся вдвое.

    Подробную статистику Гризманна можно посмотреть здесь.

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