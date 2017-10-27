«Шанхай Теллэйс» готов купить Иммобиле за 70 млн евро
Нападающий «Лацио» Чиро Иммобиле попал в сферу интересов «Шанхай Теллэйс».
Руководство китайского клуба за 27-летнего форварда готово в январе заплатить 70 миллионов евро, сообщает Football Italia со ссылкой на La Gazzetta dello Sport.
Иммобиле предлагают зарплату 6,5 миллиона в год. В «Лацио» итальянец получает 3 миллиона.
В 10 турах серии А Иммобиле забил 13 голов и лидирует в списке бомбардиров. Подробную статистику игрока можно посмотреть здесь.
«Лацио» тотально недооценивают. Кайфовать от них надо прямо сейчас
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