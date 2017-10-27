Президент клуба четвертого итальянского дивизиона уволил тренера и назначил вместо него себя

В клубе «Фульгор Мольфетта», выступающем в серии D, сменил главного тренера.

После семи туров в четвертом по силе дивизионе Италии на счету команды была одна победа, две ничьи и четыре поражения. Результат не устроил президента клуба Мауро Ланца.

Ланца уволил главного тренера, но решил не искать нового специалиста и сам возглавил тренерский штаб.

В первом же матче под руководством Ланца «Фульгор Мольфетта» сыграла вничью в выездной встрече с «Пичерно».

Мауро Ланца также работает директором сети АЗС.

Отметим, что серия D – первый любительский дивизион Италии. В трех высших дивизионах страны Ланце понадобилась бы лицензия, чтобы тренировать команду.