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    Президент клуба четвертого итальянского дивизиона уволил тренера и назначил вместо него себя

    Теги происшествия отставки Д4 Италия

    В клубе «Фульгор Мольфетта», выступающем в серии D, сменил главного тренера.

    После семи туров в четвертом по силе дивизионе Италии на счету команды была одна победа, две ничьи и четыре поражения. Результат не устроил президента клуба Мауро Ланца.

    Ланца уволил главного тренера, но решил не искать нового специалиста и сам возглавил тренерский штаб.

    В первом же матче под руководством Ланца «Фульгор Мольфетта» сыграла вничью в выездной встрече с «Пичерно».

    Мауро Ланца также работает директором сети АЗС.

    Отметим, что серия D – первый любительский дивизион Италии. В трех высших дивизионах страны Ланце понадобилась бы лицензия, чтобы тренировать команду.

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