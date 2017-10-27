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    Sports.ru

    Sport.es: «Реал» обыграл «Фуэнлабраду» после двух сомнительных пенальти

    Теги Реал Мадрид Кубок Испании Фуэнлабрада Тео Эрнандес Ашраф Хакими

    «Реал», по мнению каталонской газеты Sport.es, победил в первом выездном матче 1/16 финала Кубка Испании «Фуэнлабраду» (2:0) благодаря двум спорным 11-метровым.

    В первом эпизоде игрок хозяев сфолил на защитнике мадридцев Ашрафе Хакими еще за пределами штрафной площади, информирует издание.

    Во втором случае защитник «Реала» Тео Эрнандес после подачи углового, по мнению газеты, картинно упал в единоборстве с футболистом «Фуэнлабрады».

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