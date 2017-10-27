Sport.es: «Реал» обыграл «Фуэнлабраду» после двух сомнительных пенальти

, по мнению каталонской газеты Sport.es, победил в первом выездном матче 1/16 финала Кубка Испании «Фуэнлабраду» (2:0) благодаря двум спорным 11-метровым.

В первом эпизоде игрок хозяев сфолил на защитнике мадридцев еще за пределами штрафной площади, информирует издание.

Во втором случае защитник «Реала» Тео Эрнандес после подачи углового, по мнению газеты, картинно упал в единоборстве с футболистом «Фуэнлабрады».

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