Наверх
android-character-symbol 16.21.30apple 16.21.30@Combined ShapeЗагрузить фотографиюОчиститьCombined ShapeИскатьplususeric_avatar_placeholderview
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    «Милан» предложил «ПСЖ» 45 млн евро за Ди Марию

    Теги ПСЖ Милан лига 1 Франция серия А Италия возможные трансферы Анхель Ди Мария Жорже Мендеш Антеру Энрике

    Полузащитник «ПСЖ» Анхель Ди Мария попал в сферу интересов «Милана».

    Итальянский клуб нанял известного футбольного агента Жорже Мендеша для организации трансфера аргентинца, который в последних матчах выходил на замену в концовках и недоволен своим положением в команде.

    На днях Мендеш встретился со спортивным директором парижан Антеру Энрике и озвучил предложение «Милана»: 45 миллионов евро плюс бонусы за Ди Марию, сумма будет выплачена в рассрочку.

    В заключительный день летнего трансферного окна хавбек едва не перешел в «Барселону».

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться