«Милан» предложил «ПСЖ» 45 млн евро за Ди Марию

Полузащитник «ПСЖ» Анхель Ди Мария попал в сферу интересов .

Итальянский клуб нанял известного футбольного агента для организации трансфера аргентинца, который в последних матчах выходил на замену в концовках и недоволен своим положением в команде.

На днях Мендеш встретился со спортивным директором парижан Антеру Энрике и озвучил предложение «Милана»: 45 миллионов евро плюс бонусы за Ди Марию, сумма будет выплачена в рассрочку.

В заключительный день летнего трансферного окна хавбек едва не перешел в «Барселону».