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    Тренер «Малаги» во время матча с «Барсой»: «Судья, остановите игру! «Камп Ноу» обзывает меня гомиком»

    Теги Барселона примера Испания болельщики Камп Ноу Малага Мичел Гонсалес Пабло Фуэртес

    Главный тренер «Малаги» Мичел во время выездного матча с «Барселоной» (0:2) пожаловался рефери на гомофобские кричалки фанатов каталонского клуба в свой адрес.

    В одном из эпизодов бывший игрок «Реала» вышел к бровке, обратившись к линейному арбитру: «Судья, остановите игру! Меня обзывают гомиком». Однако главный арбитр матча Пабло Фуэртес не предпринял никаких действий.

    Был ли этот инцидент внесен в протокол матча, пока не известно.

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