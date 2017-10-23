Хосеп Гвардиола: «Отыграть АПЛ без поражений не получится»

Главный тренер Хосеп Гвардиола прокомментировал беспроигрышную серию команды в текущем сезоне.

«Отыграть чемпионат без поражений не получится, потому что впереди много матчей и мы участвуем сразу в нескольких турнирах, которые как никогда важны. Было бы нелепо утверждать, что нам удастся обойтись без потерь.

Рано или поздно настанет момент, когда у нас наступит спад. И мне как тренеру будет любопытно пройти это испытание и узнать, как мы на это отреагируем.

Даже «Голден Стэйт» иногда проигрывают. Все проигрывают, и нам этого не избежать», – сказал Гвардиола.

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