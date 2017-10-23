Мино Райола: «Теперь я получаю зарплату, а Златан – комиссионные. Думаю, 5-6 лет он еще поиграет»

Мино Райола, агент 36-летнего форварда Златана Ибрагимовича, заявил, что игрок пока не будет завершать карьеру.

«У Златана еще все впереди. Думаю, минимум 5-6 лет он еще поиграет. Не позволю завершить ему карьеру, теперь он должен поработать на меня. Я защищаю его интересы уже несколько лет, теперь его черед. Мои детки подросли, и мне нужны деньги.

Мы поменялись ролями, договорившись, что пять лет он поработает на меня. Теперь я получаю зарплату, а он – комиссионные», – сказал Райола.

Ранее сообщалось, что Ибрагимович вернется в строй после травмы до конца года.

Эксклюзивные бонусы букмекеров: фрибеты и акции