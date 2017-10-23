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    Мино Райола: «Теперь я получаю зарплату, а Златан – комиссионные. Думаю, 5-6 лет он еще поиграет»

    Теги Златан Ибрагимович Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия Мино Райола

    Мино Райола, агент 36-летнего форварда «Манчестер Юнайтед» Златана Ибрагимовича, заявил, что игрок пока не будет завершать карьеру.

    «У Златана еще все впереди. Думаю, минимум 5-6 лет он еще поиграет. Не позволю завершить ему карьеру, теперь он должен поработать на меня. Я защищаю его интересы уже несколько лет, теперь его черед. Мои детки подросли, и мне нужны деньги.

    Мы поменялись ролями, договорившись, что пять лет он поработает на меня. Теперь я получаю зарплату, а он – комиссионные», – сказал Райола.

    Ранее сообщалось, что Ибрагимович вернется в строй после травмы до конца года.

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