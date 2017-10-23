Форвард «Зари» Паулиньо: «На Украине много пьющих. Одна женщина назвала меня обезьяной»
Форвард «Зари» Паулиньо поделился впечатлениями от Украины.
О проблеме алкоголизма
«Украина – очень холодная страна. Здесь люди много пьют, встретить на улице пьяных – обычное дело», – рассказал бразилец.
О расизме
«Одна женщина назвала меня обезьяной и черным, когда мы гуляли с женой, это была наша соседка. Я уже понимал немного их язык и рассказал жене, что она говорила. Эта женщина живет с нами в одном доме», – описал ситуацию нападающий.
По словам футболиста, жители Украины обращают внимание на его цвет кожи.
«Многие люди смотрят на меня по-особенному, когда выхожу куда-то или иду в ресторан», – сказал нападающий.
Бразилец не включен в заявку «Зари» на Лигу Европы из-за разногласий с руководством клуба. Футболист не играл в официальных матчах с начала августа.
Оцените лучших букмекеров: Марафон, Леон, Лига ставок
КОММЕНТАРИИКомментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.