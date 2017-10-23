Наверх
android-character-symbol 16.21.30apple 16.21.30@Combined ShapeЗагрузить фотографиюОчиститьCombined ShapeИскатьplususeric_avatar_placeholderview
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    Форвард «Зари» Паулиньо: «На Украине много пьющих. Одна женщина назвала меня обезьяной»

    Теги премьер-лига Украина Заря Паулиньо Виктор

    Форвард «Зари» Паулиньо поделился впечатлениями от Украины.

    О проблеме алкоголизма

    «Украина – очень холодная страна. Здесь люди много пьют, встретить на улице пьяных – обычное дело», – рассказал бразилец.

    О расизме

    «Одна женщина назвала меня обезьяной и черным, когда мы гуляли с женой, это была наша соседка. Я уже понимал немного их язык и рассказал жене, что она говорила. Эта женщина живет с нами в одном доме», – описал ситуацию нападающий.

    По словам футболиста, жители Украины обращают внимание на его цвет кожи.

    «Многие люди смотрят на меня по-особенному, когда выхожу куда-то или иду в ресторан», – сказал нападающий.

    Бразилец не включен в заявку «Зари» на Лигу Европы из-за разногласий с руководством клуба. Футболист не играл в официальных матчах с начала августа.

    Оцените лучших букмекеров: Марафон, Леон, Лига ставок

    Материалы по теме

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться