Форвард «Зари» Паулиньо: «На Украине много пьющих. Одна женщина назвала меня обезьяной»

Форвард «Зари» Паулиньо поделился впечатлениями от Украины.

О проблеме алкоголизма

«Украина – очень холодная страна. Здесь люди много пьют, встретить на улице пьяных – обычное дело», – рассказал бразилец.

О расизме

«Одна женщина назвала меня обезьяной и черным, когда мы гуляли с женой, это была наша соседка. Я уже понимал немного их язык и рассказал жене, что она говорила. Эта женщина живет с нами в одном доме», – описал ситуацию нападающий.

По словам футболиста, жители Украины обращают внимание на его цвет кожи.

«Многие люди смотрят на меня по-особенному, когда выхожу куда-то или иду в ресторан», – сказал нападающий.

Бразилец не включен в заявку «Зари» на Лигу Европы из-за разногласий с руководством клуба. Футболист не играл в официальных матчах с начала августа.

Оцените лучших букмекеров: Марафон, Леон, Лига ставок