Защитник «Малаги» Эрнандес: «Перед голом «Барсы» мяч на полметра вышел за линию»

Защитник «Малаги» Луис Эрнандес возмутился решением арбитра Пабло Фуэртеса засчитать гол в матче с «Барселоной» (0:2).

Каталонцы открыли счет после того, как сделал навес на Деулофеу, хотя мяч уже вышел за лицевую линию.

«Могу понять, что они говорят, что мяч не вышел, но это абсурд. Мяч вышел на полметра за линию. В очередной раз мы страдаем от судейского решения.

Я всегда повторял, что у судей тяжелая работа, но от мы пропустили гол из офсайда, а потом еще один от «Валенсии». В шести из девяти матчей мы пропускали голы из-за судейских ошибок», – сказал Эрнандес.

Фото: кадр из трансляции beIN SPORTS

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