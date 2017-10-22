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    Защитник «Малаги» Эрнандес: «Перед голом «Барсы» мяч на полметра вышел за линию»

    Теги Барселона примера Испания судьи фото Малага Жерар Деулофеу Люка Динь Пабло Фуэртес Луис Эрнандес

    Защитник «Малаги» Луис Эрнандес возмутился решением арбитра Пабло Фуэртеса засчитать гол Жерара Деулофеу в матче с «Барселоной» (0:2).

    Каталонцы открыли счет после того, как Люка Динь сделал навес на Деулофеу, хотя мяч уже вышел за лицевую линию.

    «Могу понять, что они говорят, что мяч не вышел, но это абсурд. Мяч вышел на полметра за линию. В очередной раз мы страдаем от судейского решения.

    Я всегда повторял, что у судей тяжелая работа, но от «Эйбара» мы пропустили гол из офсайда, а потом еще один от «Валенсии». В шести из девяти матчей мы пропускали голы из-за судейских ошибок», – сказал Эрнандес.

    Фото: кадр из трансляции beIN SPORTS

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