Эрнесто Вальверде: «Судя по протестам игроков «Малаги», гол Деулофеу был крайне сомнительным»

Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде после победы над «Малагой» (2:0) в матче чемпионата Испании прокомментировал первый гол, забитый после навеса Люка Диня, когда мяч уже пересек лицевую линию.

«Честно говоря, с тренерский скамьи было плохо видно, но, судя по протестам игроков «Малаги», думаю, гол был крайне сомнительным.

Деулофеу сегодня меньше обыгрывал один в один, чем в матче с «Олимпиакосом», – сказал Вальверде.

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