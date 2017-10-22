Эрнесто Вальверде: «Судя по протестам игроков «Малаги», гол Деулофеу был крайне сомнительным»
Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде после победы над «Малагой» (2:0) в матче чемпионата Испании прокомментировал первый гол, забитый Жераром Деулофеу после навеса Люка Диня, когда мяч уже пересек лицевую линию.
«Честно говоря, с тренерский скамьи было плохо видно, но, судя по протестам игроков «Малаги», думаю, гол был крайне сомнительным.
Деулофеу сегодня меньше обыгрывал один в один, чем в матче с «Олимпиакосом», – сказал Вальверде.
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