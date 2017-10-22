Наверх
android-character-symbol 16.21.30apple 16.21.30@Combined ShapeЗагрузить фотографиюОчиститьCombined ShapeИскатьplususeric_avatar_placeholderview
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    Эрнесто Вальверде: «Судя по протестам игроков «Малаги», гол Деулофеу был крайне сомнительным»

    Теги Барселона Эрнесто Вальверде примера Испания судьи Малага Жерар Деулофеу

    Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде после победы над «Малагой» (2:0) в матче чемпионата Испании прокомментировал первый гол, забитый Жераром Деулофеу после навеса Люка Диня, когда мяч уже пересек лицевую линию.

    «Честно говоря, с тренерский скамьи было плохо видно, но, судя по протестам игроков «Малаги», думаю, гол был крайне сомнительным.

    Деулофеу сегодня меньше обыгрывал один в один, чем в матче с «Олимпиакосом», – сказал Вальверде.

    ВИДЕО

    Оцените лучших букмекеров: Фонбет, Балтбет, Бинго-бум

    Материалы по теме

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться