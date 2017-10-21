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    Sports.ru

    «Наполи» или «Интер»? Следите за матчем в клубных приложениях от Sports.ru

    Теги Интер серия А Италия Наполи Sports.ru мобильные приложения

    У клуба из Милана есть шанс выйти на первое место в Серии А, а у «Наполи» – увеличить победную серию до 9 матчей. Но кто победит? Или будет ничья?


    Детали матча, составы команд, мнения игроков и тренеров, статистика онлайн, оперативные push-уведомления и текстовые трансляции — все это вы найдете в клубных приложениях «Наполи» и «Интер» для мобильных устройств! 

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    Благодаря клубным приложениям от Sports.ru вы также получаете:

    – Все новости о любимой команде 24 часа в сутки.

    – Результаты и полную статистику по команде и игрокам.

    – Материалы и посты известных журналистов и блогеров.

    – Календарь и турнирные таблицы.

    – Трансферные слухи и инсайды от экспертов.

    – Отличные возможности для общения с одноклубниками.

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