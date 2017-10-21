«Наполи» или «Интер»? Следите за матчем в клубных приложениях от Sports.ru
У клуба из Милана есть шанс выйти на первое место в Серии А, а у «Наполи» – увеличить победную серию до 9 матчей. Но кто победит? Или будет ничья?
Детали матча, составы команд, мнения игроков и тренеров, статистика онлайн, оперативные push-уведомления и текстовые трансляции — все это вы найдете в клубных приложениях «Наполи» и «Интер» для мобильных устройств!
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