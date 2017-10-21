Федерация футбола Беларуси просит ФИФА завести дело на «Зенит» и Капленко
Белорусская федерация футбола (БФФ) направила в ФИФА требование открыть дисциплинарное дело в отношении «Зенита» и полузащитника команды Кирилла Капленко.
«Мы подали требование о начале дисциплинарного производства в отношении футбольного клуба «Зенит» к Капленко в связи с тем, что нарушается дисциплинарный регламент ФИФА», – сообщили в БФФ.
18-летний Капленко получал вызовы в молодежную сборную Белоруссии, но не прибыл на сентябрьский и октябрьский сборы.
Ранее президент «Зенита» Сергей Фурсенко заявил, что игрок написал письмо с отказом от выступления за белорусов.
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