Федерация футбола Беларуси просит ФИФА завести дело на «Зенит» и Капленко

Белорусская федерация футбола (БФФ) направила в ФИФА требование открыть дисциплинарное дело в отношении и полузащитника команды Кирилла Капленко.

«Мы подали требование о начале дисциплинарного производства в отношении футбольного клуба «Зенит» к Капленко в связи с тем, что нарушается дисциплинарный регламент , – сообщили в БФФ.

18-летний Капленко получал вызовы в молодежную сборную Белоруссии, но не прибыл на сентябрьский и октябрьский сборы.

Ранее президент «Зенита» Сергей Фурсенко заявил, что игрок написал письмо с отказом от выступления за белорусов.

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