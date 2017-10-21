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    Sports.ru

    Федерация футбола Беларуси просит ФИФА завести дело на «Зенит» и Капленко

    Теги Зенит премьер-лига Россия ФИФА происшествия АБФФ Кирилл Капленко

    Белорусская федерация футбола (БФФ) направила в ФИФА требование открыть дисциплинарное дело в отношении «Зенита» и полузащитника команды Кирилла Капленко.

    «Мы подали требование о начале дисциплинарного производства в отношении футбольного клуба «Зенит» к Капленко в связи с тем, что нарушается дисциплинарный регламент ФИФА», – сообщили в БФФ.

    18-летний Капленко получал вызовы в молодежную сборную Белоруссии, но не прибыл на сентябрьский и октябрьский сборы.

    Ранее президент «Зенита» Сергей Фурсенко заявил, что игрок написал письмо с отказом от выступления за белорусов.

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