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    Президент «Реала» о «ПСЖ» и ФФП: «Не хочу критиковать дружественный нам клуб»

    Теги ПСЖ Реал Мадрид лига 1 Франция примера Испания Флорентино Перес финансовый фэйр-плей

    Президент «Реала» Флорентино Перес прокомментировал трансферную активность «ПСЖ» в межсезонье.

    Парижане приобрели у «Барселоны» форварда Неймара за 222 миллиона евро и арендовали у «Монако» нападающего Килиана Мбаппе с обязательным выкупом за 180 млн.

    «Не знаю, как это им удалось. Не хочу критиковать дружественный нам клуб.

    Правила финансового фэйр-плей должны соблюдать все. Наверное, «ПСЖ» так усилился, потому что смог их соблюсти», – сказал Перес.

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