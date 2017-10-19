Президент «Реала» о «ПСЖ» и ФФП: «Не хочу критиковать дружественный нам клуб»
Президент «Реала» Флорентино Перес прокомментировал трансферную активность «ПСЖ» в межсезонье.
Парижане приобрели у «Барселоны» форварда Неймара за 222 миллиона евро и арендовали у «Монако» нападающего Килиана Мбаппе с обязательным выкупом за 180 млн.
«Не знаю, как это им удалось. Не хочу критиковать дружественный нам клуб.
Правила финансового фэйр-плей должны соблюдать все. Наверное, «ПСЖ» так усилился, потому что смог их соблюсти», – сказал Перес.
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