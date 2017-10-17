Одержит ли «Спартак» первую победу в ЛЧ? Следите за матчем в приложении от Sports.ru
Сегодня, в рамках 3-го тура Лиги чемпионов, московский «Спартак» сразится с пятикратным победителем Лиги Европы испанской «Севильей». Болельщики ждут первую победу в нынешнем розыгрыше ЛЧ.
Все о выступлении клуба в Лиге чемпионов вы найдете в приложении «Спартак» для мобильных устройств.
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