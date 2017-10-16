Следите за всеми матчами группового турнира ЛЧ в приложении «Лига Чемпионов+» от Sports.ru
Завтра стартует 3-й тур Лиги чемпионов – московский «Спартак» принимает «Севилью», а донецкий «Шахтер» отправляется в гости к «Фейеноорду».
Следите за событиями всех матчей в приложении «Лига Чемпионов+».
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