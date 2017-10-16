Приложение РФПЛ+ от Sports.ru – самый удобный способ следить за чемпионатом России по футболу
Последний матч 13-го тура РФПЛ «Амкар» – «Тосно».
Лучший способ следить за всеми матчами, новостями и статистикой российского чемпионата – приложение «РФПЛ+» для ваших мобильных устройств.
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В вашем распоряжении широкие возможности:
– Новости обо всех 16 клубах, а также любимая команда в «Избранном».
– Видео всех голов и обзоры матчей.
– Текстовые онлайн-трансляции матчей, календарь и турнирная таблица.
– Полная информация о состоявшихся трансферах и инсайды экспертов о будущих.
– Уведомления о голах и результатах команд, а также самых важных новостях.
– Подробная статистика всех матчей и игроков в режиме реального времени.
– Блоги и материалы болельщиков о РФПЛ.
– Широкие возможности для общения с болельщиками вашей команды и других клубов РФПЛ.
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