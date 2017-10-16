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    Sports.ru

    Приложение РФПЛ+ от Sports.ru – самый удобный способ следить за чемпионатом России по футболу

    Теги Амкар премьер-лига Россия РФПЛ Sports.ru Тосно мобильные приложения

    Последний матч 13-го тура РФПЛ «Амкар» – «Тосно». 

    Лучший способ следить за всеми матчами, новостями и статистикой российского чемпионата – приложение «РФПЛ+» для ваших мобильных устройств.

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    В вашем распоряжении широкие возможности:

    – Новости обо всех 16 клубах, а также любимая команда в «Избранном».

    – Видео всех голов и обзоры матчей.

    – Текстовые онлайн-трансляции матчей, календарь и турнирная таблица.

    – Полная информация о состоявшихся трансферах и инсайды экспертов о будущих.

    – Уведомления о голах и результатах команд, а также самых важных новостях.

    – Подробная статистика всех матчей и игроков в режиме реального времени.

    – Блоги и материалы болельщиков о РФПЛ.

    – Широкие возможности для общения с болельщиками вашей команды и других клубов РФПЛ.

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