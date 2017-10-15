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    Роберто Манчини: «Мы не были на сто процентов готовы, но это не отразится на будущих играх»

    Теги Зенит Роберто Манчини премьер-лига Россия Арсенал Тула Олег Шатов

    Главный тренер «Зенита» Роберто Манчини подвел итоги матча 13-го тура чемпионата России с «Арсеналом» (0:1), передает корреспондент Sports.ru Александр Дорский.

    – Почему команда потерпела первое поражение в чемпионате?

    – У нас было много моментов, которыми мы не воспользовались. Футбол тем и хорош, что тебя может обыграть любой соперник. Сегодня мы были недостаточно быстры и хороши для победы.
     
    – После паузы на матчи сборных «Зенит» снова выглядит не очень здорово. Почему?

    – Это действительно небольшая проблема, но она не должна нас останавливать. Нужно научиться жить вместе с этим. У нас много игроков уехали в сборные, многие летали через океан. Игроки возвращались неравномерно: кто-то в понедельник, кто-то в среду, кто-то в четверг. Конечно, нам это мешает.
     
    – Будете ли вы специально работать над тем, как взламывать эшелонированную оборону соперника?

    – Мы уже играли с такими командами. Мы их обыгрывали. В футболе рано или поздно обязательно проиграешь. Сегодня мы не были на сто процентов готовы, но это не отразится на будущих играх.
     
    – С чем связана замена Шатова? Вы им недовольны?

    – Я его заменил не потому, что мне не нравилась его игра, а потому что Шатов недавно восстановился от достаточно тяжелой травмы. Я надеюсь, что в ближайшее время он будет улучшать свою игру, – сказал Манчини.

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