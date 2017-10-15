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    Месси впервые за 14 месяцев не забил в 3 гостевых матчах примеры подряд

    Теги Барселона Лионель Месси примера Испания

    Форвард «Барселоны» Лионель Месси не смог отличиться в выездной игре чемпионата Испании с «Атлетико» (1:1).

    Аргентинец продлил безголевую серию в Ла Лиге в гостях до 3 матчей. Ранее он не смог забить «Жироне» (4:0) и «Хетафе» (2:1).

    Последний раз Месси не поражал чужие ворота в 3 выездных играх примеры подряд в апреле-августе 2016 года.

    Месси чаще всех в сезоне среди игроков топ-5 лиг Европы попал в каркас ворот – 6 раз

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