Месси впервые за 14 месяцев не забил в 3 гостевых матчах примеры подряд

Форвард «Барселоны» не смог отличиться в выездной игре чемпионата Испании с «Атлетико» (1:1).

Аргентинец продлил безголевую серию в Ла Лиге в гостях до 3 матчей. Ранее он не смог забить «Жироне» (4:0) и «Хетафе» (2:1).

Последний раз Месси не поражал чужие ворота в 3 выездных играх примеры подряд в апреле-августе 2016 года.

Месси чаще всех в сезоне среди игроков топ-5 лиг Европы попал в каркас ворот – 6 раз