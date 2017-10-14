Лучший способ следить за субботними топ-матчами чемпионата Италии – приложение «Серия А» для мобильных устройств

Любителей итальянского футбола сегодня ждут два суперматча: «Ювентус» – «Лацио» и «Рома» против «Наполи».

Лучший способ следить за всеми матчами, новостями и статистикой – приложение «Серия А» для ваших мобильных устройств.

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