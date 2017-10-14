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    Sports.ru

    Лучший способ следить за субботними топ-матчами чемпионата Италии – приложение «Серия А» для мобильных устройств

    Теги Рома Лацио Ювентус Джанлуиджи Буффон серия А Италия Наполи Sports.ru Марек Гамшик Эдин Джеко Чиро Иммобиле мобильные приложения

    Любителей итальянского футбола сегодня ждут два суперматча: «Ювентус» – «Лацио» и «Рома» против «Наполи».

    Лучший способ следить за всеми матчами, новостями и статистикой – приложение «Серия А» для ваших мобильных устройств.

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    В вашем распоряжении широкие возможности:

    – Новости о всех 20 клубах, а также любимая команда в «Избранном».

    – Видео всех голов и обзоры матчей.

    – Текстовые онлайн-трансляции матчей, календарь и турнирная таблица.

    – Полная информация о состоявшихся трансферах и инсайды экспертов о будущих.

    – Уведомления о голах и результатах команд, а также самых важных новостях.

    – Подробная статистика всех матчей и игроков в режиме реального времени.

    – Блоги и материалы болельщиков о Серии А.

    – Широкие возможности для общения с болельщиками вашей команды и других клубов чемпионата Италии.

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