Получат ли сегодня футболисты «Ахмата» повышенные премиальные? Следите за матчем против «Спартака» в клубных приложения от Sports.ru
13-й тур Чемпионата России по футболу стартуем с матча «Ахмат» — «Спартак». Оба соперника делят пятое место и набрали по 17 очков.
Все детали выступления команд, расписание, статистику, push-уведомления, мнение игроков и тренеров вы можете найти в клубных приложениях «Ахмат» и «Спартак» для мобильных устройств.
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