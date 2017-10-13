Матч ТВ не покажет Ла Лигу, а мы покажем! Прямые видео трансляции матчей Примеры весь weekend на Sports.ru

В эти выходные пройдет очередной тур испанской Примеры. Sports.ru покажет два матча в прямом эфире — «Атлетико» против «Барселоны» и «Хетафе» против «Реала» Мадрида.

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Прямую трансляцию матча «Эспаньол» – «Леванте» смотрите сегодня в 22.00 по московскому времени.

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УСТАНОВИТЬ «АТЛЕТИКО» НА СМАРТФОН (iPHONE/ANDROID)