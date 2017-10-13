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    Sports.ru

    Матч ТВ не покажет Ла Лигу, а мы покажем! Прямые видео трансляции матчей Примеры весь weekend на Sports.ru

    Теги Барселона Реал Мадрид Хетафе Атлетико примера Испания Sports.ru мобильные приложения видеотрансляции

    В эти выходные пройдет очередной тур испанской Примеры. Sports.ru покажет два матча в прямом эфире  — «Атлетико» против «Барселоны» и «Хетафе» против «Реала» Мадрида.

    Смотрите прямые видео трансляции на главной странице сайта Sports.ru или в приложениях. Все абсолютно бесплатно! 

    Прямую трансляцию матча «Эспаньол» – «Леванте» смотрите сегодня в 22.00 по московскому времени.

    Подготовьтесь к трансляции заранее и установите клубные приложения Sports.ru. 

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    По мимо трансляций, благодаря клубным приложениям от Sports.ru вы также получаете:

    – Все новости о любимой команде 24 часа в сутки.

    – Результаты и полную статистику по команде и игрокам.

    – Материалы и посты известных журналистов и блогеров.

    – Календарь и турнирные таблицы.

    – Трансферные слухи и инсайды от экспертов.

    – Отличные возможности для общения с одноклубниками.

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