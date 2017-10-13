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    Филипе Луис: «Месси невозможно остановить без фола»

    Теги Барселона Лионель Месси примера Испания Филипе Луис

    Защитник «Атлетико» Филипе Луис высоко отозвался о форварде «Барселоны» Лионеле Месси.

    «Месси настолько хорош, что может выиграть примеру и с заурядной командой, хотя это и не так. Но именно благодаря ему «Барселона» добивалась успехов в последние годы, несмотря на то, что клуб постоянно сотрясают скандалы. Кажется, им это нравится. Но Месси настолько хорош, что «Барселона» все равно побеждает, несмотря ни на что.

    Когда Месси и Роналду забивают по 50 голов за сезон, люди винят во всем защитников. Но другие ведь столько не забивают, а защитники все те же. Другим забивать тяжело, а им – легко. Месси и Роналду – игроки совершенно другого уровня.

    Месси невозможно остановить без фола. Когда он пытается обыграть один в один, я смогу чисто отобрать у него мяч лишь один раз из двадцати. Против него нужны другие средства», – сказал Филипе Луис.

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