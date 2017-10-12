Мирча Луческу: «Невыход Турции на чемпионат мира – моя вина»

Главный тренер сборной Турции Мирча Луческу прокомментировал итоги квалификации к , который его команда закончила на четвертом месте в отборочной группе.

«Мы верили в опытных игроков, и они помогли команде. Должны учиться на своих ошибках после таких матчей в отборе.

У нас есть проблемы в психологии, а некоторые футболисты к тому же не играют в своих клубах. Именно поэтому мы уступили в физическом плане своим соперникам.

Было мало времени для того, чтобы подготовиться к этим матчам. Нельзя за три дня что-то кардинально изменить. В клубах люди должны больше уделять внимание футболистам, которых делегируют в сборные.

Однако невыход на чемпионат мира – моя вина. Футболисты не виноваты», – сказал Луческу.

Напомним, что сборная Турции заняла четвертое место в группе I, уступив Исландии, Хорватии и Украине.