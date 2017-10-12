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    Станислав Черчесов: «Кокорин попал в непростую ситуацию, но сделал выводы – и мы рады видеть его в команде»

    Теги Зенит Станислав Черчесов сборная России Александр Кокорин

    Главный тренер сборной России Станислав Черчесов поделился мнением об игре нападающего Александра Кокорина.

    – Человеческие качества важны, но футболист должен и за полем знать, что представляет Россию, должен вести соответствующую жизнь, чтобы мы обсуждали только футбольные действия. Сегодня в сборной нет ни одного футболиста, которого бы что-то отвлекало.

    Того же Кокорина какие-то вещи отвлекали – и Кокорин ассоциировался непонятно с чем. Последние пару месяцев мы говорим только «Кокорин забил, Кокорин отдал», а не что-то там кто-то сделал.

    – Манчини свой ключик к нему нашел, вы тоже нашли. Какой он, этот ключик, большой, маленький?

    – Никаких ключей нет. Мы с ним в «Динамо» играли. Он так же играл у меня нападающего, забил, по-моему, 12 голов, отдал 8 передач, хорошо себя проявлял. Он тоже взрослеет, в том году попал в непростую ситуацию: во-первых, играл не на той позиции, на которой до конца может раскрыться, во-вторых, не попал в заявку на Кубок конфедераций.

    Не потому, что мы не уважаем друг друга, а потому, что уровень игры не соответствовал по той или иной причине. Сейчас у него в личной жизни кое-что поменялось. Мы всегда напрямую с ним разговаривали, он знал мое мнение, сделал выводы, и мы рады видеть его в команде, – сказал Черчесов.

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