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    Джордж Веа избран президентом Либерии

    Теги Джордж Веа политика

    Обладатель «Золотого мяча»-1995 Джордж Веа избран новым президентом Либерии. Об этом сообщает Naij.

    Выборы президента страны прошли во вторник. По результатам голосования 51-летний Веа опередил действующего вице-президента Либерии Джозефа Бокая.

    Бывший игрок сменит на посту президента Элен Джонсон-Серлиф.

    В 2005 году Веа уже баллотировался на пост президента Либерии. Победив в первом туре с 28% голосов, во втором туре он проиграл Элен Джонсон-Серлиф, ставшей первой в истории Африки женщиной-президентом.

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