Джордж Веа избран президентом Либерии

Обладатель «Золотого мяча»-1995 избран новым президентом Либерии. Об этом сообщает Naij.

Выборы президента страны прошли во вторник. По результатам голосования 51-летний Веа опередил действующего вице-президента Либерии Джозефа Бокая.

Бывший игрок сменит на посту президента Элен Джонсон-Серлиф.

В 2005 году Веа уже баллотировался на пост президента Либерии. Победив в первом туре с 28% голосов, во втором туре он проиграл Элен Джонсон-Серлиф, ставшей первой в истории Африки женщиной-президентом.