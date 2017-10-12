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    Фалькао и хавбек Перу Тапия во время матча обсуждали игру на ничью. Она устроила обе команды

    Теги Монако Фейеноорд видео сборная Колумбии сборная Перу Радамель Фалькао квалификация ЧМ-2018 Южная Америка договорные матчи Ренато Тапия Рикардо Гарека

    Нападающий сборной Колумбии Радамель Фалькао и полузащитник сборной Перу Ренато Тапия во время последнего матча квалификации ЧМ-2018 (1:1) обсуждали результаты параллельных игр.

    Фалькао признал, что говорил перуанцам о том, что ничья устроит обе команды. В итоге Коулмбия вышла на чемпионат мира, а команда Перу – в стыковые матчи.

    «Мы знали, что происходило в других матчах. Мы играли со знанием других результатов. И в какой-то момент я попытался донести это до Перу», – сказал Фалькао.

    «В последние пять минут колумбийцы подошли к нам и сказали, какая ситуация была в других играх. Таким образом, мы закончили игру так, как нам было нужно...

    Я говорил с Радамелем. Он сказал мне, что мы вместе проходим дальше. Но это футбол. Мы играем, чтобы побеждать», – сказал Тапия.

    Главный тренер Перу Рикардо Гарека опроверг слухи о договорном характере матча.

    «Нам нужна была победа, им тоже. Какой еще пакт? Это спекуляция.

    Очевидно, что в конце игры мы знали другие результаты и говорили себе: «Успокойтесь немного, мы не должны рисковать», – заявил Гарека.

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