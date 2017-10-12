Фалькао и хавбек Перу Тапия во время матча обсуждали игру на ничью. Она устроила обе команды

Нападающий сборной Колумбии Радамель Фалькао и полузащитник сборной Перу Ренато Тапия во время последнего матча квалификации ЧМ-2018 (1:1) обсуждали результаты параллельных игр.

Фалькао признал, что говорил перуанцам о том, что ничья устроит обе команды. В итоге Коулмбия вышла на чемпионат мира, а команда Перу – в стыковые матчи.

«Мы знали, что происходило в других матчах. Мы играли со знанием других результатов. И в какой-то момент я попытался донести это до Перу», – сказал Фалькао.

«В последние пять минут колумбийцы подошли к нам и сказали, какая ситуация была в других играх. Таким образом, мы закончили игру так, как нам было нужно...

Я говорил с Радамелем. Он сказал мне, что мы вместе проходим дальше. Но это футбол. Мы играем, чтобы побеждать», – сказал Тапия.

Главный тренер Перу Рикардо Гарека опроверг слухи о договорном характере матча.

«Нам нужна была победа, им тоже. Какой еще пакт? Это спекуляция.

Очевидно, что в конце игры мы знали другие результаты и говорили себе: «Успокойтесь немного, мы не должны рисковать», – заявил Гарека.

La imagen de las Eliminatorias es de @PasoaPaso: Falcao convenciendo uno x uno a los peruanos de arreglar el empate en el final del partido. pic.twitter.com/RBNuumoJFd — Lucas Beltramo (@LucasBeltramo) 11 октября 2017 г.

Уругвай, Аргентина и Колумбия вышли на ЧМ-2018, Перу сыграет стыки с Новой Зеландией