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    Роналду чаще всех участвовал в голевых атаках в европейском отборе на ЧМ-2018

    Теги Бавария Криштиану Роналду сборная Португалии бундеслига Германия Барселона Реал Мадрид Лионель Месси примера Испания сборная Польши рейтинги Роберт Левандовски квалификация ЧМ-2018

    Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду стал лидером европейской квалификации к ЧМ-2018 по участию в голевых атаках.

    По данным InStat, Роналду принял непосредственное участие в 24 из 32 забитых мячей своей сборной. 32-летний форвард отметился 15 голами, 3 результативными передачами и 6 предголевыми пасами.

    Лучший бомбардир турнира Роберт Левандовски стал вторым по этому показателю. Нападающий сборной Польши поучаствовал в 19 голевых атаках.

    Кроме того, Роналду стал лидером европейской квалификации к чемпионату мира по количеству ударов (66). В среднем за 90 минут игрок наносил 7,4 удара.

    В текущем сезоне чемпионата Испании Роналду в среднем за 90 минут наносит 6 ударов, уступая по этому показателю только нападающему «Барселоны» Лионелю Месси (6,9).

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