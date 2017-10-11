Роналду чаще всех участвовал в голевых атаках в европейском отборе на ЧМ-2018
Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду стал лидером европейской квалификации к ЧМ-2018 по участию в голевых атаках.
По данным InStat, Роналду принял непосредственное участие в 24 из 32 забитых мячей своей сборной. 32-летний форвард отметился 15 голами, 3 результативными передачами и 6 предголевыми пасами.
Лучший бомбардир турнира Роберт Левандовски стал вторым по этому показателю. Нападающий сборной Польши поучаствовал в 19 голевых атаках.
Кроме того, Роналду стал лидером европейской квалификации к чемпионату мира по количеству ударов (66). В среднем за 90 минут игрок наносил 7,4 удара.
В текущем сезоне чемпионата Испании Роналду в среднем за 90 минут наносит 6 ударов, уступая по этому показателю только нападающему «Барселоны» Лионелю Месси (6,9).
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