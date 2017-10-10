Подано более 1,5 млн заявок на покупку билетов ЧМ-2018

Генеральный директор оргкомитета «Россия-2018» рассказал, что организаторы получили более полутора миллионов заявок на покупку билетов на матчи чемпионата мира 2018 года.

«Темп сразу получился высоким. На конец прошлой недели поступило более полутора миллионов заявок. Среди лидеров – Мексика, США, Аргентина, но абсолютный лидер, конечно, Россия. Больше всего заявок подается на билеты третьей и четвертой категорий, что естественно», – сказал Сорокин.

До 12 октября болельщики могут подать заявки на приобретение билетов. Если количество заявок превысит количество доступных мест, билеты будут распределяться методом случайной жеребьевки.

Второй период первого этапа продаж продлится с 16 по 28 ноября. В это время билеты будут продаваться в порядке живой очереди.

Чемпионат мира пройдет в 11 городах России с 14 июня по 15 июля.

Как купить билет на ЧМ-2018?