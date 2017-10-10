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    Глава комиссии ФИФА: «Нет оснований предполагать, что Самару или другой город исключат из заявки ЧМ-2018»

    Теги ФИФА ЧМ-2018 стадионы Кристиан Унгер

    Глава департамента ФИФА по проведению чемпионатов мира Кристиан Унгер рассказал, что организация не планирует лишить Самару права проведения матчей ЧМ-2018.

    «Если Самару уберут из состава городов, принимающих чемпионат мира, то у меня будут проблемы. У меня нет никаких оснований предполагать, что Самара или другой город будут исключены из заявки. Им нужно будет решить свои проблемы», – сказал Унгер.

    Ранее вице-премьер правительства России Виталий Мутко сообщил, что подготовка к проведению чемпионата мира проходит в соответствии с графиком, однако есть вопросы по аренам в Калининграде и Самаре.

    Изначально планировалось, что стадион в Самаре введут в эксплуатацию в 2017 году, позже дату перенесли на 2018 год.

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