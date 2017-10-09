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    Экс-президент «МЮ»: «Фергюсон не стал приглашать Зидана из-за Кантона»

    Теги Манчестер Юнайтед Алекс Фергюсон премьер-лига Англия Зинедин Зидан Эрик Кантона

    Бывший президент «Манчестер Юнайтед» Мартин Эдвардс рассказал о несостоявшемся переходе в команду Зинедина Зидана в 1995 году.

    «Когда Зидан играл за «Бордо», наш шеф-скаут Лес Кершоу заявил, что нам стоит заинтересоваться им, и я рассказал об этом Алексу [Фергюсону]. Тот сказал, что Эрик [Кантона] уже упоминал ему о Зидане, но Алекс считал, что они играют на одной позиции.

    Когда Алекс уехал во Францию, чтобы уговорить Эрика продлить контракт (это было во время его 8-месячной дисквалификации за удар ногой фаната), он рассудил, что если пригласит Зидана, то это ослабит позиции Эрика, поэтому он предпочел оставить Кантона», — сказал Эдвардс.

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