Экс-президент «МЮ»: «Фергюсон не стал приглашать Зидана из-за Кантона»

Бывший президент Мартин Эдвардс рассказал о несостоявшемся переходе в команду в 1995 году.

«Когда Зидан играл за «Бордо», наш шеф-скаут Лес Кершоу заявил, что нам стоит заинтересоваться им, и я рассказал об этом Алексу [Фергюсону]. Тот сказал, что Эрик [Кантона] уже упоминал ему о Зидане, но Алекс считал, что они играют на одной позиции.

Когда Алекс уехал во Францию, чтобы уговорить Эрика продлить контракт (это было во время его 8-месячной дисквалификации за удар ногой фаната), он рассудил, что если пригласит Зидана, то это ослабит позиции Эрика, поэтому он предпочел оставить Кантона», — сказал Эдвардс.