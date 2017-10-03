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    Сборная Перу приедет в Аргентину со своей водой, так как опасается отравления

    Теги сборная Аргентины происшествия сборная Перу ЧМ-2018 квалификация ЧМ-2018 Южная Америка

    Сборная Перу поедет на выездной матч квалификации ЧМ-2018 против Аргентины со своим запасом питьевой воды. 

    Такое решение было принято в качестве предосторожности, так как менеджерский состав федерации и тренерский штаб опасается отравления игроков. 

    За два тура до окончания квалификации в Южной Америке Перу и Аргентина ведут борьбу за четвертое место, которое дает прямую путевку на ЧМ-2018. Команда, занявшее пятое место, будет играть в стыковых матчах. 

    В данный момент у Аргентины и Перу по 24 очка, но Перу стоит выше из-за дополнительных показателей (7 побед против 6 у Аргентины). Игра между ними пройдет в ночь с 5 на 6 октября по московскому времени. 

     

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