Сборная Перу приедет в Аргентину со своей водой, так как опасается отравления

Сборная Перу поедет на выездной матч квалификации ЧМ-2018 против Аргентины со своим запасом питьевой воды.

Такое решение было принято в качестве предосторожности, так как менеджерский состав федерации и тренерский штаб опасается отравления игроков.

За два тура до окончания квалификации в Южной Америке Перу и Аргентина ведут борьбу за четвертое место, которое дает прямую путевку на . Команда, занявшее пятое место, будет играть в стыковых матчах.

В данный момент у Аргентины и Перу по 24 очка, но Перу стоит выше из-за дополнительных показателей (7 побед против 6 у Аргентины). Игра между ними пройдет в ночь с 5 на 6 октября по московскому времени.