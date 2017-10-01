Лучший способ следить за матчами Английской Премьер-лиги – приложение «Футбол Англии» для мобильных устройств
АПЛ продолжается! Сегодня проходит предпоследний игровой день 7-ого тура.
Лучший способ следить за всеми матчами, новостями и статистикой – приложение «Футбол Англии» для ваших мобильных устройств.
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В вашем распоряжении широкие возможности:
– Новости о всех 20 клубах, а также любимая команда в «Избранном».
– Видео всех голов и обзоры матчей.
– Текстовые онлайн-трансляции матчей, календарь и турнирная таблица.
– Полная информация о состоявшихся трансферах и инсайды экспертов о будущих.
– Уведомления о голах и результатах команд, а также самых важных новостях.
– Подробная статистика всех матчей и игроков в режиме реального времени.
– Блоги и материалы болельщиков о АПЛ.
– Широкие возможности для общения с болельщиками вашей команды и других клубов АПЛ.
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