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    Sports.ru

    Лучший способ следить за матчами Английской Премьер-лиги – приложение «Футбол Англии» для мобильных устройств

    Теги Манчестер Юнайтед Челси Ливерпуль Ньюкасл Вест Хэм Уотфорд Эвертон Манчестер Сити Арсенал Тоттенхэм Вест Бромвич Sports.ru Кристал Пэлас Саутгемптон Лестер Бернли Сток Сити Суонси Хаддерсфилд Брайтон Борнмут мобильные приложения

    АПЛ продолжается! Сегодня проходит предпоследний игровой день 7-ого тура.

    Лучший способ следить за всеми матчами, новостями и статистикой – приложение «Футбол Англии» для ваших мобильных устройств.

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    В вашем распоряжении широкие возможности:

    – Новости о всех 20 клубах, а также любимая команда в «Избранном».

    – Видео всех голов и обзоры матчей.

    – Текстовые онлайн-трансляции матчей, календарь и турнирная таблица.

    – Полная информация о состоявшихся трансферах и инсайды экспертов о будущих.

    – Уведомления о голах и результатах команд, а также самых важных новостях.

    – Подробная статистика всех матчей и игроков в режиме реального времени.

    – Блоги и материалы болельщиков о АПЛ.

    – Широкие возможности для общения с болельщиками вашей команды и других клубов АПЛ.

    УСТАНОВИТЬ «ФУТБОЛ АНГЛИИ» НА iPHONE/iPAD

    УСТАНОВИТЬ «ФУТБОЛ АНГЛИИ» НА ANDROID

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